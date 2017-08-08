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Sultanbeyli'de camiye giren hırsız projeksiyon cihazını çaldı

Sultanbeyli'de bir camiye giren hırsız, çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi verilirken kullanılan projeksiyon cihazını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken polis kayıplara karışan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Sultanbeylide camiye giren hırsız projeksiyon cihazını çaldı

08 Ağustos 2017 10:39
Camiye giren hırsız projeksiyon cihazını çaldı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde bulunan Hasan Hüseyin Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caminin boş olduğu vakitte gelen hırsız camii içerisini kolaçan ettikten imamın odasına yöneldi. Burada alacak bir şey bulamayan hırsız odadan aldığı anahtarla çocuklara Kur'an-ı Kerim dersi verilen odaya yöneldi. Kuran dersi verilirken kullanılan projeksiyon cihazını çalan hırsız kayıplara karıştı.

Polis zanlının yakalanması için çalışma başlatırken yaşanan hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, camiye giren zanlının bir süre içeriyi kolaçan ettikten sonra imam odasına yöneldiği görülüyor. Daha sonra çocuklara kuran dersi verilen odanın kapısını imam odasından aldığı anahtarla açtığı görülen zanlının bir süre burada kaldığı görülüyor. Yeninden imam odasında yönelerek buradaki boş laptop çantasını alan zanlının tekrar kuran dersi verilen odaya girdiği görülüyor. Projeksiyon cihazın boş laptop çantasına koyan zanlının daha sonra rahat hareketlerle camiden çıktığı görülüyor. 

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