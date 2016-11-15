Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan kozmetik fabrikasında dün henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından çıkan yangında yaralanan 3 işçi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde fabrikanın bulunduğu cadde üzerine bir anda betonun bir duvar yıkılıyor. Duvarın yıkılmasıyla çevrede bulunan vatandaşlar hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Ardın molozların ve caddede bazı noktaların yanmaya başladığı görülüyor.