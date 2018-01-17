Sultangazi’de odunlukta çıkan yangında kümes hayvanları telef oldu

Olay, Sultangazi Yayla Mahallesi Kandil Sokak’ta 2 katlı bir evin odunluğunda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm odunluğu kapladı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Kümes hayvanları telef oldu, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi

Yangına Esenyurt, Başakşehir, Habibler ve Sultangazi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yoğun duman altında söndürme çalışmalarını yapan itfaiye erlerinden 2’si dumandan etkilendiği öğrenildi. Yangından dolayı mahallede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, gökyüzü adeta dumanla kaplandı. Odunluk olarak kullanılan alan yanında bulunan kümes içerisinde bulunan yaklaşık 10 kadar tavuk da telef oldu.

“İtfaiye başa çıkamayınca başka yerlerden de ekipler geldi”

Olayın görgü tanığı Muhammed Yozgat, “Burası odunluktu, burada sobadan düşen ateş odunluğa düşüyor sonra yanmaya başlıyor. Rüzgarın etkisiyle odunluk komple yanıyor. Evin yan duvarlarına kadar içerideki kümese kadar yanmış. İtfaiyeyi aradık bir ekip başa çıkamayınca başka yerlerden de ekipler geldi. Herhangi bir yaralı yok, itfaiye erlerinden iki kişi dumandan etkilendi ambulans geldi onların tedavisi yapıldı” dedi.

Ufuk Kıvık

