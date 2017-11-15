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Sümer Ezgü ustası Özay Gönlüm’ü anlattı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen programda halk müziğinin Egeli meddahı merhum sanatçı Özay Gönlüm, türküleriyle anıldı.

Sümer Ezgü ustası Özay Gönlümü anlattı

15 Kasım 2017 11:45
Sümer Ezgü ustası Özay Gönlüm’ü anlattı - Tıkla İzle

“Gaydiri Gubbah Cemilem, Hıkkıdık Tuttu Beni, Asmam Çardaktan” gibi eserleriyle ve dillere pelesenk olan türküleriyle halk müziği ekolü Özay Gönlüm, sanatçı Sümer Ezgü’nün katıldığı programda yad edildi. Başak İkiz moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda sanatseverler Sümer Ezgü’nün dilinden hocası Özay Gönlüm’ü dinledi. Ezgü, ustanın sevilen şarkı ve türkülerini de seslendirdi.

“Özay Gönlüm bize rota öğretti”

Özay Gönlüm’ün doğuştan bir sanatçı olduğunu belirten Sümer Ezgü, “O, insanlara hep güzellik vermiştir. İnsanları hem güldürmüş, hem düşündürmüştür. Nota öğrenilir ama rota öğrenmek zordur. Özay Gönlüm gibi sanatçılar bize rota öğretti. Kavgadan dövüşten uzak, ayrımcılığın marifet olmadığı, birlikte yaşamanın güzelliğini, insanların hangi anlayışta olursa olsun aynı olduğunun mesajını vermiştir. İnsanları birleştirmek gibi bir hüviyeti vardır. Sanatçının en büyük özelliği budur. Biz, kendisinden bunu öğrendik” diye konuştu.

Usta sanatçı türküleriyle anıldı

İçten ve samimi sohbetiyle katılımcıların program boyunca ilgiyle dinlediği Sümer Ezgü, sanatçıyla olan anılarını da paylaştı. Ezgü, Özay Gönlüm’ün “Gaydiri Gubbah Cemilem, Asmam Çardaktan, Kütahya’nın Pınarları, Osmanım” gibi eserlerini seslendirdi. Programa tasarımını Özay Gönlüm’ün yaptığı ‘yaren’ sazına ismini veren eski Küçükçekmece Kaymakamı Yüksel Ayhan da katıldı. Özay Gönlüm’ün manevi kardeşi ve dostu Yüksel Ayhan, kendi yazdığı “Özay Gönlüm ile 34 Yıl” isimli şiiri seslendirerek, anma gecesini düzenleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’e teşekkür etti.

Etiketler: küçükçekmece belediyesi, Özay Gönlüm, sümer ezgü

 

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