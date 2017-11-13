Diğer
Kategoriler

Sumudica: 'Gençlerbirliği maçı kolay olmayacak'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gençlerbirliği maçının kolay geçmeyeceğini söyleyerek, “Bugüne kadar oynadığımız en zor maçlardan birini oynayacağız” dedi.

Sumudica: Gençlerbirliği maçı kolay olmayacak

13 Kasım 2017 16:47

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Sumudica: “Kolay olmayacak

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Gençlerbirliği maçını değerlendirdi. Maçın kolay olmayacağını söyleyen Sumudica, “Bugüne kadar oynadığımız en zor maçlardan birini oynayacağız. Birçok oyuncumuz milli takımda, eksik oyuncularımız var. Takımın en iyilerinden biri olan Deniz de cezalı. Rakibimizin sadece 8 puanı var. Bu açıdan onlar için de çok önemli bir maç. Onlar için bir final maçı. Eğer Ankara’da mücadele etmezsek, sahada her şeyimizi göstermezsek puan alamadan döneriz. Umarım bugün futbolcularım konuştuklarımdan ne söylemek istediğimi anlamışlardır. Oyuncularıma da söyledim. Karşımızda 8 puan alan bir takım yok, karşımızda Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleri bulunan bir takım var. Kolay olmayacak” ifadelerini kullandı. 

Ali Göç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç