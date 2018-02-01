Diğer
Kategoriler

'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' büyüledi

Dünyanın birçok şehrinden izlenen 'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' görsel şölen oluşturdu.

Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması büyüledi
'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' büyüledi - Foto Galeri

01 Şubat 2018 10:56

Dünyanın birçok şehrinde milyonlarca kişi 'Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması' şölenini izledi. Üsküp, Norveç, Filipinler, Suriye, Irak, Hindistan, Kenya, Tayland, ABD, Myanmar, Roma, Beyrut gibi ülkelerden çekilen fotoğraflar ise hayranlık uyandırdı. Dünyanın farklı noktalarında milyonlarca kişi 2037 yılına kadar yaşanmayacak doğa olayını izlemek için günlerce bekledi. Dakikalarca bu ana şahit olan binlerce kişi, nadir görülen doğa olayını ölümsüzleştirdi.
Tam Ay tutulması, ayın renginin tutulması esnasında kırmızıya dönmesinden dolayı 'Kanlı Ay' olarak adlandırılıyor. Yaşanan bu olayın diğer Ay tutulmalarından ayıran önemli bir özellik ise yükselen Ay’ın aynı zamanda bir ayda ikinci defa tam dolunay olarak gözüktüğü için Mavi Ay ve dünyaya yakınlığı sebebi ile Süper Ay olması. Normal zamanlardan yüzde 7 daha büyük ve yüzde 14 daha parlak olarak gözüken Ay, Dünya'nın Güneş'le Ay'ın arasına girmesi ile tamamen tutuldu. Tutulma dünyanın bir çok şehrinden milyonlarca kişi tarafından izlendi. 

Etiketler: mavi ay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç