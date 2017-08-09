Süper Kupa, Real Madrid'in

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan İngiliz ekibi Manchester United Makedonya'nın başkenti Üsküp'te UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, 24. dakikada Casemiro ile 1-0 öne geçti. Manchester United savunmasının arkasına atılan topla buluşan Casemiro, topu ağlara yolladı ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda tempo daha yükseldi. 52. dakikada Isco'nun golüyle Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. 62. dakikada Manchester United, Lukakı'nın golüyle umutlansa da mücadele Real Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla İspanyol ekibi üst üste ikinci gez Süper Kupa'yı kazanırken, toplamda da 4. kez bu sevinci yaşadı.