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Süper Kupa, Real Madrid'in

İspanyol ekibi Real Madrid, Manchester United'ı mağlup ederek, Avrupa'nın en büyük kupası olan UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

Süper Kupa, Real Madridin

09 Ağustos 2017 00:00

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan İngiliz ekibi Manchester United Makedonya'nın başkenti Üsküp'te UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, 24. dakikada Casemiro ile 1-0 öne geçti. Manchester United savunmasının arkasına atılan topla buluşan Casemiro, topu ağlara yolladı ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda tempo daha yükseldi. 52. dakikada Isco'nun golüyle Real Madrid farkı 2'ye çıkardı. 62. dakikada Manchester United, Lukakı'nın golüyle umutlansa da mücadele Real Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla İspanyol ekibi üst üste ikinci gez Süper Kupa'yı kazanırken, toplamda da 4. kez bu sevinci yaşadı. 

Etiketler: Real Madrid, Süper Kupa


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