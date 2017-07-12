Süper Lig 2017-18 sezonu fikstürü çekildi| Derbiler ne zaman hangi tarihte (Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor)

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu sezon planlaması açıklandı. Planlamaya göre Süper Lig 2017-2018 Sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos tarihlerinde başlayacak.

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu Fikstür Çekimi’nde derbi haftaları belli oldu. Sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 6. haftada oynanacak.

Gençlerbirliği’nin merhum başkanı İlhan Cavcav’ın adının verildiği 2017-2018 sezonunun fikstür çekimi Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin yer aldığı fikstür çekiminde önümüzdeki sezonun derbi haftaları belli oldu. Buna göre sezonun ilk derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 6. haftada oynanacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 9. haftada, Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi de 14. haftada oynanacak.

Süper Lig'de ilk yarı 24 Aralık 2017 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 19 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Süper Lig'de sezon 20 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek.

1. Hafta

Alanyaspor - Kasımpaşa

Beşiktaş - Antalyaspor

Akhisar Belediyespor - Sivasspor

Trabzonspor - Atiker Konyaspor

Başakşehir - Bursaspor

Galatasaray - Kayserispor

Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor

Gençlerbirliği - Karabükspor

Göztepe -Fenerbahçe

İŞTE DERBİ TARİHLERİ

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig kura çekimi bugün gerçekleşti. Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 6. haftada, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de 9. haftada oynanacak. Beşiktaş ile Galatasaray ise ligin 14. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

İşte Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunda ilk yarı oynanacak derbilerin haftaları şöyle:

Fenerbahçe - Trabzonspor (2. hafta)

Fenerbahçe - Beşiktaş (6. hafta)

Beşiktaş - Trabzonspor (7. hafta)

Galatasaray - Fenerbahçe (9. hafta)

Trabzonspor - Galatasaray (10. hafta)

Beşiktaş - Galatasaray (14. hafta)

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav sezonunda oynanacak ikinci yarı derbilerinin haftaları şöyle:

Trabzonspor - Fenerbahçe (19. hafta)

Beşiktaş - Fenerbahçe (23. hafta)

Trabzonspor - Beşiktaş (24. hafta)

Fenerbahçe - Galatasaray (26. hafta)

Galatasaray - Trabzonspor (27. hafta)

Galatasaray - Beşiktaş (31. hafta)

Riva’da yapılan fikstür çekiminde kulüp temsilcileri hazır bulunurken fikstür çekimi öncesinde konuşma yapan TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Delegesi Servet Yardımcı, İlhan Cavcav’ı anarak sözlerine başladı. İlhan Cavcav’ın kulüp yönetimi ve futbolcu yetiştirme konusunda herkese yol gösterici olduğunu söyleyen Yardımcı, “Kendisini rahmetle anıyoruz. Yayıncı kuruluşla 5 yıl sürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yol herkes için hayırlı olsun. Euro 2024 için UEFA’ya başvuru yaptık. 2018 Eylül ayında karara bağlanacak. diğer taraftan 2019 UEFA Avrupa Ligi Finali ve Süper Kupa için Beşiktaş’ın evi olan Vodafone Park’ta oynanması için başvuruda bulunduk. Bu 2 organizasyondan birisini alacağımızı düşünüyorum. Yararsız tartışmalar ve yapıcı olmayan yorumların futbolumuza katkısı yok. Bunların kimseye faydası yoktur. Futbolun birleştirici gücünden faydalanmalıyız. Milli Takımımız’ın eylül ve ekim aylarında çok önemli maçları var. Dünya Kupası’na gideceklerine inanıyoruz ve gönülden destekliyoruz. Avrupa’da mücadele edecek bütün takımlara da başarılar diliyorum. Yeni sezon tüm takımlara hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Sezonun ilk maçı Galatasaray-Kayserispor”

Servet Yardımcı’nın ardından konuşmasını yapan TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, özellikle aynı şehirde oynayan takımların aynı haftada iç sahada oynamaması için gereken planlamanın yapıldığını belirterek, “Bu sayede güvenlik konusunda da emniyet teşkilatına yardımcı olduk” açıklamasında bulundu. Besim Yalçın’ın sözlerini bitirmesinin ardından fikstür çekimine başlandı. Sezonun ilk maçı Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak. Fikstür çekiminin ardından kulüp temsilcileri, toplu fotoğraf çektirdi.

Bozhan Memiş - Bora Akyol