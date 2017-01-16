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Süper Lig’de 17. haftanın panoraması... İstatistikler...

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftası da Medipol Başakşehir’in liderliğinde geçildi.

Süper Ligde 17. haftanın panoraması... İstatistikler...

16 Ocak 2017 22:00

Lider Medipol Başakşehir Kayserispor’u 5-0’la geçerken, takipçilerinden Galatasaray ise zorlu Atiker Konyaspor deplasmanında 3 puanı tek golle de olsa almayı başardı. Haftaya başlarken lig sonuncusuyla oynayacağı için avantajlı gözüken Fenerbahçe, eleştiri oklarını hakeme yönelttiği maçta Adanaspor’la 2-2 berabere kaldı. Haftanın kapanış maçında Osmanlıspor’a konuk olan Beşiktaş da mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

Toplu sonuçlar şöyle:

Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor

Kardemir Karabükspor 1 - 0 Akhisar Belediye Spor

Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor

Medipol Başakşehir 5 - 0 Kayserispor

Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray

Kasımpaşa 3- 0 Gençlerbirliği

Gaziantepspor 0-3 Antalyaspor

Fenerbahçe 2-2 Adanaspor

Osmanlıspor 0-2 Beşiktaş

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GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 11 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 11 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 8 (Atiker Konyaspor)

 

18. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig’de 18. hafta programıysa şu şekilde:

21 Ocak Cumartesi

Akhisar Belediyespor-Kayserispor

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor

Kardemir Karabükspor-Galatasaray

Bursaspor- Adanaspor

22 Ocak Pazar

Osmanlıspor FK- Antalyaspor

Gaziantepspor-Gençlerbirliği

Kasımpaşa-Trabzonspor

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

23 Ocak Pazartesi

Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş

Etiketler: 17 hafta, Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig


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