Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım