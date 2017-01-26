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Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Ligde 19. haftanın hakemleri açıklandı

26 Ocak 2017 12:51

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım 


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