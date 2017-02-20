Turgay Şeren Sezonunun 21. haftası, zirvede Beşiktaş’ın takipçileriyle arayı açtığı hafta oldu. Lider Beşiktaş, Akhisar Belediyespor’u 3-1’le geçerek puanını 47’ye yükseltti. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir Gaziantepspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir 43, Galatasaray 40, Fenerbahçe de 37 puanla liderin takipçisi oldu.

İşte toplu sonuçlar:

Kayserispor-Bursaspor: 2-0

Antalyaspor- Karabükspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1

Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 0-0

Adanaspor-Osmanlıspor FK: 1-5

Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: 3-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-0

GOL KRALLIĞI

Gol krallığının zirvesinde ise 16 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:

Cenk Tosun: 16 (Beşiktaş)

Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)

Serdar Gürler: 10 (Gençlerbirliği)

22. HAFTA PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftası, dev bir derbiye sahne olacak. Programı şöyle:

24 Şubat Cuma

Çaykur Rizespor-Kayserispor

Kasımpaşa-Bursaspor

….

25 Şubat Cumartesi

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Akhisar Belediyespor - Antalyaspor

Atiker Konyaspor - Trabzonspor

…

26 Şubat Pazar

Karabükspor-Gençlerbirliği

Osmanlıspor FK-Medipol Başakşehir

Gaziantepspor-Fenerbahçe

…

27 Şubat Pazartesi

Galatasaray-Beşiktaş