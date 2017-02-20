Turgay Şeren Sezonunun 21. haftası, zirvede Beşiktaş’ın takipçileriyle arayı açtığı hafta oldu. Lider Beşiktaş, Akhisar Belediyespor’u 3-1’le geçerek puanını 47’ye yükseltti. Siyah beyazlıların takipçisi Medipol Başakşehir Gaziantepspor ile, Fenerbahçe de Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir 43, Galatasaray 40, Fenerbahçe de 37 puanla liderin takipçisi oldu.
İşte toplu sonuçlar:
Kayserispor-Bursaspor: 2-0
Antalyaspor- Karabükspor: 1-0
Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 0-0
Adanaspor-Osmanlıspor FK: 1-5
Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: 3-1
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-0
GOL KRALLIĞI
Gol krallığının zirvesinde ise 16 golle Cenk Tosun yer aldı. Zirve şöyle oluştu:
Cenk Tosun: 16 (Beşiktaş)
Riad Bajic: 10 (Atiker Konyaspor)
Serdar Gürler: 10 (Gençlerbirliği)
22. HAFTA PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftası, dev bir derbiye sahne olacak. Programı şöyle:
24 Şubat Cuma
Çaykur Rizespor-Kayserispor
Kasımpaşa-Bursaspor
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25 Şubat Cumartesi
Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor
Akhisar Belediyespor - Antalyaspor
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
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26 Şubat Pazar
Karabükspor-Gençlerbirliği
Osmanlıspor FK-Medipol Başakşehir
Gaziantepspor-Fenerbahçe
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27 Şubat Pazartesi
Galatasaray-Beşiktaş