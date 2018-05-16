Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 34. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

18 Mayıs Cuma

18.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Serkan Tokat

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Volkan Bayarslan

18.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor: Zorbay Küçük

18.00 Gençlerbirliği - Bursaspor: Ali Şansalan

18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor: Bahattin Şimşek

19 Mayıs Cumartesi

19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Göztepe - Galatasaray: Cüneyt Çakır

19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım