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Süper Lig'de 34. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak mücadelelerde görev yapacak olan hakemler açıklandı.

Süper Ligde 34. hafta hakemleri açıklandı

16 Mayıs 2018 15:31

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 34. haftada görev alacak hakemler şu şekilde:

18 Mayıs Cuma 

18.00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Serkan Tokat
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Volkan Bayarslan
18.00 Trabzonspor - Kardemir Karabükspor: Zorbay Küçük
18.00 Gençlerbirliği - Bursaspor: Ali Şansalan
18.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Osmanlıspor: Bahattin Şimşek

19 Mayıs Cumartesi 

19.00 Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Göztepe - Galatasaray: Cüneyt Çakır
19.00 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım  

Etiketler: süper lig

 

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