Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

19 Ekim Cuma

20:30 Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık

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20 Ekim Cumartesi

13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek

19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

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21 Ekim Pazar

13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan

16:00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19:00 Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus

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22 Ekim Pazartesi

20:00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım