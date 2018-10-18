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Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

19 Ekim Cuma
20:30 Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık
...
20 Ekim Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek
19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya
...
21 Ekim Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
16:00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19:00 Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus
...
22 Ekim Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım  

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