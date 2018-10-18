Süper Lig'de 9. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
19 Ekim Cuma
20:30 Galatasaray - Bursaspor: Ali Palabıyık
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20 Ekim Cumartesi
13:30 Kasımpaşa - Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16:00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Hüseyin Göçek
19:00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya
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21 Ekim Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Mete Kalkavan
16:00 MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19:00 Göztepe - Beşiktaş: Fırat Aydınus
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22 Ekim Pazartesi
20:00 Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Yıldırım