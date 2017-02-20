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Süper Lig’de düşme hattı kaynıyor

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı büyük bir heyecana sahne olurken, ligin alt tarafı da kaynamaya devam ediyor.

Süper Ligde düşme hattı kaynıyor

20 Şubat 2017 14:31

Kümede kalma savaşı veren takımlardan Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak 20 puanla 16. sırada yer alırken, Gaziantespor ise Medipol Başakşehir deplasmanından 1 puanla ayrılmasına rağmen ligin son sırasından kurtulamadı. Düşme hattında puan kaybeden tek takım Adanaspor oldu. Osmanlıspor’a 5-1 gibi farklı skorla mağlup olan Adana ekibi, topladığı 17 puanla 17. sırada yer alıyor. Son 4 karşılamada sadece 1 galibiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor ise, 21 puanla potanın 1 puan üstünde mücadele veriyor. Sergen Yalçın’ın takımın başına gelmesiyle son haftaların çıkış yakalayan ekibi haline gelen Kayserispor, oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli adımlar atmış durumda.

Rize çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig’de dalgalı bir tablo çizen mavi-yeşilli takım, düşme hattından kurtulma yolunda en şanslı ekip konumunda bulunuyor. 20 puanla Aytemiz Alanyaspor’un sadece 1 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, alacağı galibiyetlerle alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Çaykur Rizespor, bir sonraki hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, ligin 23. haftasında ise Beşiktaş’a konuk olacak.

Fikstür avantajı Adana’da

Ligin 2. yarısında 2 galibiyeti bulunan 17 puanlı Adanaspor’un fikstürü rakiplerine göre daha avantajlı duruyor. Turuncu-beyazlı ekip, Süper Lig’in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bir sonraki hafta ise rakip Atiker Konyaspor olacak.

Antep’i zorlu rakipler bekliyor

Bir maç eksiği olan Gaziantepspor, 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Bu hafta Medipol Başakşehir deplasmanından puan çıkarmayı başaran kırmızı-siyahlı takımı zorlu maçlar bekliyor. 22. haftada Gaziantep Arena’da Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Bülent Uygun’un takımı, bu maçın ardından Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'de düşme potasında bulunan 3 takımın kalan maçları şu şekilde:

Çaykur Rizespor (20 Puan)

Kayserispor
Beeşiktaş (D)
Antalyaspor
Gençlerbirliği (D)
Trabzonspor
Adanaspor (D)
Medipol Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Bursaspor
Kasımpaşa (D)
Gaziantepspor
Osmanlıspor (D)
Aytemiz Alanyaspor

Adanaspor (17 Puan)

Aytemiz Alanyaspor (D)
Konyaspor
Kardemir Karabükspor (D)
Akhisar Belediyespor
Galatasaray (D)
Çaykur Rizespor
Beşiktaş (D)
Antalyaspor
Gençlerbirliği (D)
Trabzonspor
Kayserispor (D)
Medipol Başakşehir (D)
Fenerbahçe

Gaziantespor (15 Puan)

Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Kayserispor (D)
Osmanlıspor (D)
Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor (D)
Kardemir Karabükspor
Akhisar Belediyespor (D)
Galatasaray
Çaykur Rizespor (D)
Beşiktaş
Antalyaspor (D) 

Uygar Aydın

Etiketler: adanaspor, çaykur rizespor, gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig, süper lig düşme hattı


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