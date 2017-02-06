Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın vefatı spor camiasını yasa boğarken, sevenleri duygu dolu mesajlarla onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Rapora göre, ay boyunca spor basınında en çok konuşulan takım Beşiktaş, en popüler kulüp başkanı Aziz Yıldırım oldu.

Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre, Ocak ayında kulüpler adlarını daha çok transfer çalışmalarıyla söz ettirdi. Süper Lig’de mücadele eden 18 takım, toplamda 77 futbolcuyu kadrosuna katarken 84 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

En fazla transfer Kayserispor’dan geldi!

Ara transfer döneminde en fazla sporcuyu takımına katan Kayserispor, tam 10 futbolcuyu renklerine bağlarken, 6 sporcuyla da yollarını ayırdı. Kayserispor’un ardından Gaziantepspor ve Gençlerbirliği, en fazla transfer yapan kulüpler arasında öne çıktılar.

Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor’da transfer dönemi sakindi…

Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor yeni sezon için 1’er oyuncuyu kadrolarına katarken takımlardan Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor’dan 3 futbolcu, Kasımpaşa ise bir futbolcu ile yollarını ayırdı.

En çok Beşiktaş konuşuldu…

Spor medyasının en çok konuşulanlar takımlar listesinde, Beşiktaş 69 bin 976 haberle ilk sırada yer alırken, Galatasaray 63 bin 609 haberle ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe 63 bin 316 haberle üçüncü, Trabzonspor 57 bin 450 haberle dördüncü olurken, Bursaspor ise 32 bin 269 haberle beşinci sırada yer aldı.

Aziz Yıldırım ve Göksel Gümüşdağ arasında ihale gerginliği!

Medya Takip Merkezi, Ocak ayında en çok öne çıkan kulüp yöneticilerini de belirledi. Rapora göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 11 bin 982 haberle listenin zirvesinde yer alan isim oldu. Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’le başlayan videolu referandum kampanyası tartışmaları, spor dünyasında gündem yarattı. Diğer yandan, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasında, canlı yayın esnasında yaşanan ihale anlaşmazlığı tartışmaları da beraberinde getirdi. Göksel Gümüşdağ, bin 582 haberle medyada yer aldı.

Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden olan Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Düzenlenen törene spor ve iş dünyasından birçok isim katılırken, efsane Başkan duygu dolu mesajlarla anıldı. Spor çınarı İlhan Cavcav, Listenin ikinci sırasında yer aldı.



Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 7 bin 266 haberle listenin üçüncü sırasında bulundu. Fikret Orman ve Aziz Yıldırım arasında yaşanan transfer gerginliği, öne çıkan konular arasındaydı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’nın da gündeminde transfer dönemi yer aldı. Usta, 5 bin 655 haberle dördüncü sıradaydı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, 3 bin 492 habere konu edildi.

Transfer dönemine damga vuran isim Mehmet Ekinci oldu

Ara transfer döneminde Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin listeleri arasında gidip gelen Mehmet Ekici, spor medyasında en çok konuşulan isim oldu. Mehmet Ekici, seçimini Fenerbahçe’den yana kullandığını açıklarken, takıma transferi sezon sonuna kaldı. Ekici, ay boyunca 13 bin 719 habere konu edildi.

Uzun süre ismi Japonya'nın Vissel Kobe kulübü ile anılan Lukas Podolski için alınan karar belli oldu. Galatasaray, Podolski ile yıl sonuna kadar devam edeceğini açıklarken, sezon sonunda yeni bir değerlendirme yapacaklarını da belirtti. Lukas Podolski, toplam 12 bin 604 haberde yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında 8 bin 157 haberle Samuel Eto’o vardı. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in transfer tekliflerine rağmen Eto’o, Antalyaspor’da kaldı.

Beşiktaş’ta sözleşme süresi uzatılan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, 7 bin 940 haberle listenin dördüncü sırasında yer aldı.