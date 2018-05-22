Süper Lig'de şok ayrılık

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda teknik direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz” denildi.

Süper Lig'in bitiminin ardından dün de Antalyaspor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrılmıştı.