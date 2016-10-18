Spor Toto Süper Lig’in geride kalan 7 haftasında 13 puan toplayarak 4. sırada yer alan Bursaspor'da, 27 yaşındaki milli kaleci Harun Tekin, performansıyla dikkat çekti. Bu sezon Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Osmanlıspor karşılaşmalarında kalesini gole kapatan tecrübeli kaleci, iki kez de penaltı atışlarında gole izin vermedi.

Ligin en iyisi

Deneyimli eldiven, rakip oyuncularla karşı karşıya kaldığı 14 pozisyonda da gol izni vermezken, bu alanda ise ligin en iyi kalecisi konumunda bulunuyor. Ayrıca, geride kalan haftalarda kaleyi bulan 27 şutun 20'sini kurtaran Harun, ceza sahası dışından gelen 9 şutun hiçbirine gol izni vermedi. Yüzde 79'luk kurtarış yüzdesi elde eden milli kaleci, taraftarların da sevgilisi haline geldi.

Mesut Alan