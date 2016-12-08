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Süper Loto 8 Aralık 2016 sonuçları belli oldu. Süper Loto 477. hafta çekiliş sonucu tıkla öğren

Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişte Süper Loto'da 8 Aralık 2016 çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu. Aklınıza takılan '' Süper Loto sonuç, Süper Loto bu hafta hangi şanslı numaralara çıktı, Süper Loto 8 Aralık sonuçları neler, Süper Loto bu akşam çıkan numaralar hangisi, Süper Loto devretti mi, Süper Loto sonuç, hangi numaralara çıktı?'' sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Loto 8 Aralık 2016 sonuçları belli oldu. Süper Loto 477. hafta çekiliş sonucu tıkla öğren

08 Aralık 2016 21:35

Süper Loto 8 Aralık 2016 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı, sonuçları şu anda sitemizde bulabilirsiniz.. Bu hafta 477. kez çekilen Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu.

İŞTE SÜPER LOTO 8 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

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