Şüpheli araç durduruldu, 157 kilo likit eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van-Hakkari karayolu üzerindeki Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta ‘Lisa’ ve ‘Zeyna’ isimli narkotik dedektör köpekleriyle birlikte yapılan aramada, 5 plastik bidon içerisinde toplam 157 kilo 340 gram likit eroin maddesi ele geçirildi. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan F.G. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.