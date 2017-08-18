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Şüpheli araç durduruldu, 157 kilo likit eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada 157 kilo 340 gram likit eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli araç durduruldu, 157 kilo likit eroin ele geçirildi

18 Ağustos 2017 11:12

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Van-Hakkari karayolu üzerindeki Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta ‘Lisa’ ve ‘Zeyna’ isimli narkotik dedektör köpekleriyle birlikte yapılan aramada, 5 plastik bidon içerisinde toplam 157 kilo 340 gram likit eroin maddesi ele geçirildi. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan F.G. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.


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