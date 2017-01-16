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Sur’daki yıkım kardeşlerin şampiyonluğuna engel olamadı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği dönemde, babalarına ait spor salonu patlamada hasar gören ve talan edilen Zilan kardeşler, yarışmalarda aldıkları başarılarla hem Diyarbakır’ın hem ailelerinin gururu oldu.

Surdaki yıkım kardeşlerin şampiyonluğuna engel olamadı

16 Ocak 2017 11:35
Sur’daki yıkım kardeşlerin şampiyonluğuna engel olamadı - Tıkla İzle

Merkez Sur ilçesinde sokağa çıkma yasakları ve operasyonların devam ettiği dönemde ilçede bulunan spor salonları yaşanan patlamada hasar gören ve daha sonra talan edilen Zilan ailesinin çocukları girdikleri yarışmalarda kazandıkları başarılarla dikkat çekiyor. 4 kardeş bütün bu zorluklara rağmen girdikleri yarışmalarda dünya ve Türkiye şampiyonlukları ile Avrupa ikinciliği elde ederek Diyarbakır’ın gururu oldu. Sur ilçesinde ikamet eden kardeşler, milli takım antrenörü babaları kontrolünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Seyrantepe’deki tesislerinde çalışıyor. Haftada sadece iki gün antrenman yapabilen kardeşlerin tek sıkıntısı rahat çalışabilecekleri bir salonun olmaması.

Milli takım antrenörü baba Abdullatif Zilan, “Muay Thai ve Kick Boks’la uğraşıyorum. Önceden Sur içinde salonum vardı. Türkiye şampiyonasına katıldığımız zaman Sur içinde bayağı sıkıntılar vardı. Türkiye şampiyonasındayken salonumuzun olduğu sokakta patlama olmuştu. Şampiyonadan döndüğümüzde hiçbir şeyin kalmadığını, eşyaların talan edildiğini, salonun da kullanılamaz duruma geldiğini gördük. Türkiye şampiyonasına giderken doğru dürüst hazırlanamamıştık. Çatışmalardan dolayı salonumuz kapalıydı. Antrenman yapamadık. Ona rağmen Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda Sultan Türkiye 1’ncisi, Esmer de Türkiye 3’ncüsü oldu. Yine 2016’da Rusya’da düzenlenen Muay Thai dünya şampiyonasında Sultan dünya 1’ncisi oldu. 15 Temmuz’da Sakarya’da düzenlenen Kick Boks Türkiye şampiyonasında Esmer ve Sultan farklı branşlarda Türkiye 1’ncisi oldu, Hasan’ın 2012’de Türkiye 3’ncülüğü, Zeynep’in 2014’te Türkiye 1’nciliği var. Çocukları bu şekilde yetiştiriyoruz. Salonumuz olmadığı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün salonunda çalışıyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Bize bu salonda çalışma imkanı sundu. Uzak olduğu için biraz sıkıntı çekiyoruz. Çocuklar okula da gittikleri için uzaklık sıkıntı oluyor. Çocuklarım internet köşelerinde, sokaklarda olacağına bu sporu tercih ediyorum” dedi.

“BİZE YAKIN SPOR SALONU YOK”

Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 2. sınıf öğrencisi Esmer Zilan (22), Muay Thai ve Kick Boks’da Türkiye Şampiyonu olduğunu vurgulayarak, “Ayrıca Muay Thai’da da Avrupa ikincisi oldum. Olaylardan önce çalışmak için biraz imkanımız vardı. Kendi imkanlarımızla açtığımız bir salonumuz vardı. Yan tarafında bomba patladığı için iş yerimiz de zarar gördü. Bu yüzden orada antrenman yapamadık. Bu olaylara rağmen kız kardeşimle beraber Türkiye şampiyon olduk. Ayrı bir şampiyonada da ben 3’ncü o da birinci oldu. Hedefim dünya ve Avrupa şampiyonu olmak. Bunun için de çok çalışmam gerekiyor. Fakat tesislerimiz yeterli değil. Haftada iki gün çalışabiliyoruz. Bize yakın spor salonu yok” diye konuştu.

“KİMSE YAN BAKAMIYOR BİZE”

Dünya şampiyonu 16 yaşındaki Sultan Zilan, kardeşler olarak kendi aralarında çok iyi anlaştıklarını ve kavga etmediklerini belirterek, “Dışarıdan kimseyle de kavga etmiyoruz. Bu sporu başkalarının üzerinde kullanmamız doğru bir şey değil. Zaten kimse de yan bakamıyor bize” ifadelerinde bulundu.

19 yaşındaki Hasan Zilan, “2012 ve 2015’te Türkiye 3’ncülüklerim var. Bize destek çıkılırsa daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Bize yakın spor salonu olmadığı ve zamanımız da kısıtlı olduğu için doğru dürüst çalışamıyoruz” ifadelerini kullandı.

2017 yılının kendi yılları olmasını isteyen 17 yaşındaki Zeynep Zilan ise şunları kaydetti: “2014’te Türkiye şampiyonu oldum. Hedefim daha iyi şampiyonluklar elde etmek. Kardeşlerimle birlikte milli takıma gitmek istiyorum”.

Emrah Kızıl

Etiketler: diyarbakır, sur


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