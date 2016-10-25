Dün akşam Efeler Zincirli Han Otel’de düzenlenen filmin tanıtım yemeğine katılan ve İncirliova Yazıdere’de çekilecek sahnelerde köy muhtarı olarak sahne alacak olan Zeki Demir, bu işin kaymağını birkaç kişinin yediğini kendisi gibi sanat hastalığı olanların ise para kazanmak bir yana sürekli aldatıldığını iddia etti. Film için kendisini aradıklarında hemen birkaç parça kıyafet alıp otobüse binerek Alanya’dan yola çıktığını belirten Demir, “Bize film başına 300 TL ile 800-100 TL arasında para verirler. Bir çoğu da bu parayı vermez bizi dolandırır. Aydın’da çekilecek olan ‘Trendeki Yolculuk’ için aradılar. ‘Hemen otobüse bin gel’ dediler. Para pul konuşmadık. Bu filmde de dolandırılırsam açıklama yapacağım. Maalesef piyasada bu iş üzerine çok fazla dolandırıcı var. Eşim düğünlerde aşçılık yapıyor, kızım kuaför. Bu şekilde geçinip gidiyoruz. Ben sinema sanatçılığı yapmaya çalışıyorum. Ama para kazanmak yerine sürekli dolandırılıyorum” diyerek ekran hastalığının çok büyük bir hastalık olduğunu sürekli dolandırılmasına rağmen vazgeçemediğini söyledi.

İbrahim Kılınç