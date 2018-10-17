Sürgündeki Prens Halid bin Ferhan El Suud'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Prens Farhan kendisinin de Kaşıkçı olayından bir hafta önce kaçırılmak istediğini söyledi.

"Kaşıkçı olayından bir hafta önce Suudi devleti beni bir toplantıya çağırdı Mısır'a. Bir otele çağırdı. 3 kişi ile toplantıya çağırdı. Kahire'de bana para vereceklerini söylediler. bana Kral Selman'dan bir mesaj gönderecekleri söylediler. Ben bu kişilerin beni kaçırıp Suudi Arabistan'a götüreceklerinden emindim"

Almanya'da sürgünde yaşayan Prens Farhan, Suudların Kaşıkçı'yı öldürmekten çok kaçırmayı planladıklarını ancak işlerin ters gittiğini söyledi.

"Onlar muhalifleri kaçırıp Suudi Arabistan'a götürmek isterler. Ancak öldürme niyetleri olmadığını düşünüyorum. Ancak Cemal'i kaçırmak istediler bence cemal yaşlı ve bir adamdı. bence cemali uyuşturarak kaçırmak istediler. ancak veridkleri uyuşturucu oınu öldürdü. cemal kaşıkçı uzun bir adamdı ve onun cüssesi büyüktü. bu yüzden onu ortadan yok etmek istediler. Onu kaçırıp Suudi Arabistan'da öldürmek istediler."

Prens Farhan Türkiye'ye de soruşturma nedeniyle teşekkür etti.