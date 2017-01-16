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Suriye Atme Kampı'nda yaşam mücadelesi

Suriye’deki Atme kampında yaşayan Suriyeli sığınmacılar kış şartlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye Atme Kampında yaşam mücadelesi

16 Ocak 2017 15:04

Suriye’deki savaştan kaçan binlerce Suriyeli, Atme çadır kentinde yaşam mücadelesi veriyor. İdlib’in kuzeyinde bulunan kampta 35 bin 690 kişi, 6 bin 300 aile kalırken, kampta yaşayanlar soğuk kış şartlarının yanı sıra hastalıklarla da mücadele ediyor. Kampta yaşayanlar, sivil toplum kuruluşlarının da kendileri ile ilgilenmediğini dile getirerek soğuk kış şartlarında yakacaklarının olmadığını ve sobanın dahi ellerine yeni ulaştığını bildirdi.

Yıllardır kampta olduklarını kaydeden Suriyeliler, "Gelen giden olmadı. Bazı sivil toplum kuruluşları geldi fotoğraf çekti ve gittiler. Daha sonra hiçbir şey olmadı. Yaptığımız inşaatı yolları görüyorsunuz. Dünkü rüzgarda çadırlar uçtu. Sobaları getirdiler ama yakıt olarak herhangi bir şey getirmediler. Kampın durumu böyle. Yalıtım malzemesi ve çadır malzemesi getireceğiz dediler ama getirmediler" ifadelerini kullandı.

Bir başka Suriyeli ise "Yerler yağmurdan dolayı çamur oluyor, yürüyemiyoruz bile. Çocuğun durumuna bakın, su sıkıntısı var. Kampta aileler çoğaldı. Burada 157 aileye yalnızca 2 tanker su geliyor. Okul yok, bir yıldır çocuklar eğitim görmediler. Sobaları daha dün alabildik, ısınamıyoruz. Kış başladığından beri hiçbir şey gelmedi" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Etiketler: Suriye Atme Kampı, suriye kampı


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