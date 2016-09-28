Terör örgütlerinin artan faaliyetleri ve kontrolsüz geçişler nedeniyle Türkiye’nin ulusal güvenlik açısından çok önemli hale gelen 911 kilometrelik Suriye sınırına beton bloklardan oluşan duvar örülecek. Bugüne kadar Milli Savunma Bakanlığı ve sınır illerindeki valilikler, 200 kilometrelik kısmı tamamlanan projenin hızlandırılması ve geriye kalan 700 kilometrelik bölümün 5 ayda bitirilmesi için Toplu Konut İdaresi'nin devreye girdiğini açıklamışlardı. 15 gündür sahada olan TOKİ'nin imkanları ile sınırdaki güvenlik duvarı inşasına hız verildi.

Duvarlar 3 metre yüksekliğinde

Hatay'dan Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve Şırnak iline uzanan Suriye sınırındaki duvar yapımı, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis hattında yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Sınıra yakın bölgede kurulan ve sayıları arttırılan şantiyelerde, genişliği 2, yüksekliği 3 metre olan ve 7 ton ağırlığında seyyar beton bloklar üretilerek, TIR'larla sınır hattına taşıyor. Beton bloklar, sınırda iş makineleri ile açılan çukurlara vinç yardımıyla yerleştiriliyor. Portatif özelliği bulunan duvarlar, mukavemete dayanıklığı ile de biliniyor.

Mayınlı arazide çalışılıyor

Güvenli beton çalışmaları mayınlı bölgede yürütülüyor. Mayınlı bölgenin sınırın Türkiye tarafında kalacak şekilde inşa edilen duvar nedeniyle iş makineleri araçlar ve personel ise mayınların arasından geçerek, çalışmaları yürütülüyor. Diğer taraftan da mayın temizleme çalışmaları yapılarak, duvar çalışmaları için güvenli yollar yapılıyor.

Yapılan duvar ile terör örgütü üyelerinin ülkeye kontrolsüz girişinin yanı sıra Suriye üzerinden yürütülen sigara, uyuşturucu gibi sevkıyatlar ile kaçakçılığa da büyük darbe vurulması hedefleniyor.

