Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Suriye uyruklu 4 aylık bebek ölümden döndü

Suriye uyruklu 4 aylık bebek ölümden döndü

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler, bindikleri lastik bot batmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan mülteciler arasında bulunan Suriye uyruklu 4 aylık Salih koruma altına alındı.


10 Şubat 2017 11:09

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan göçmenleri tespit etti. Sabah 05.10 sıralarında Kuşadası Körfezi açıklarında batmak üzereyken durdurulan 10 kişilik lastik bot içerisinden biri çocuk 36 göçmen çıktı. Üst üste bindikleri için batma tehlikesi geçiren bottaki 36 göçmeni tahliye eden Kuşadası Salih Güvenlik ekipleri, bot içerisindeki 4 aylık Suriye uyruklu Salih bebeği ise sağlık kontrolünden geçirip, koruma altına alındı. 32 Suriye ve 4 Eritre uyruklu toplam 36 göçmen, sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından, Aydın İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: 4 aylık bebek, kuşadası körfezi, mülteci, Suriyeli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!