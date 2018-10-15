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Suriye'deki Filistinli mültecilerden BM ve Türkiye'ye çağrı

Suriye'deki Filistinli mültecilerden BM ve Türkiye'ye çağrı
Suriye'deki Filistinli mültecilerden BM ve Türkiye'ye çağrı

Suriye’nin Deyr Ballut kampındaki Filistinli mülteciler, bulundukları kötü koşullara dikkat çekerek Birleşmiş Milletler ve Türkiye’den yardım istedi.

Suriye'deki iç savaştan ve sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı, yardım alamayan Filistinli mülteciler kötü koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Afrin bölgesindeki Deyr Ballut kampındaki Filistinliler, Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı'na (UNRWA) seslenerek, yardım istedi. Protestocular, UNRWA'nın yardımları tekrar başlatmasını isteyerek acil tıbbi destek çağrısında bulundu. Filistinli mülteciler, Filistin devletine ve Türkiye'ye seslenerek içinde bulundukları trajediyi hafifletmeleri için gerekli önlemlerin alınmasını istediklerini dile getirdi. Kamptaki insanlar, tıbbi malzeme ve temel hizmetler olmadan hayatta kalmaya çalışıyorlar. Protestocular yaptıkları açıklamada, bir gün kendi topraklarına ve evlerine dönme konusunda kararlarının kesin olduğunu ve bunun için hayatta kalmaya çalıştıklarını ifade etti. 

Deyr Ballut kampında yaklaşık 320 mülteci Filistinli bulunuyor.  

Muhammed Rabah

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