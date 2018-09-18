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Suriye'deki savaşta Osmanlı sarayı büyük hasar gördü

Suriye'deki savaşta Osmanlı sarayı büyük hasar gördü
Suriye'deki savaşta Osmanlı sarayı büyük hasar gördü

Suriye’nin İdlib kentinde Osmanlı döneminden kalma Muratpaşa Sarayı, rejim güçleri ve Rus Hava Kuvvetlerinin saldırılarında büyük hasar gördü.

Suriye’deki savaşta Osmanlı sarayı büyük hasar gördü - Tıkla İzle

Suriye'de Rusya Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen Beşar Esad rejimi ile muhalifler arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle tarihi yapılar da büyük hasar görüyor. İdlib'te Ma'arretü'n-Numa'man'da bulunan Osmanlı dönemine ait tarihi Muratpaşa Sarayı bombardımanlar nedeniyle büyük hasar gördü. 

İHA tarafından görüntülenen tarihi saray, savaş öncesinde müze olarak kullanılıyordu. Savaşın izlerini taşıyan saray içinde bulunan tarihi mozaikler ve lahit mezarlar saldırılar nedeniyle yerle bir olmuş durumda. Tarihi sarayın bombardımanlarda sütunlarının yıkıldığı ve sarayın çatışının bir bölümünün yok olduğu görülüyor. Saray içindeki bir mescit de bu çatışmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş ve mescidin içindeki yapılar da büyük hasar görmüş durumda.  

Volkan Kayalar 

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