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Suriye'deki yaban hayvanlarının Türkiye’ye nakli tamamlandı

Suriye’de çıkan iç savaş sebebiyle ağır hasar gören Halep Hayvanat Bahçesinde bulunan yaban hayvanları Türkiye’ye nakledilerek güvence altına alınıyor.

Suriyedeki yaban hayvanlarının Türkiyeye nakli tamamlandı

01 Ağustos 2017 12:58
Suriye'deki yaban hayvanlarının Türkiye’ye nakli tamamlandı - Tıkla İzle

Nesli tehlikede olan yaban hayvanlarının Suriye’den naklinin birinci safhasında 3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı ve 2 sırtlan teslim alındı. Yabani hayvanlar genel anestezi altında ayrıntılı şekilde muayene edildi ve gerekli tedavileri yapıldıktan sonra Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki barınaklara yerleştirildi.

Aslanlardan birinin hamile olduğu tespit edildi

Nakil işleminin ikinci safhasında ise hayvanat bahçesinde kalan 2 aslan ve 2 köpek 29 Temmuz 2017 akşamı Bursa Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırıldı. 2 aslan ve 2 köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Ayrıca 2 aslan üzerinde yapılan ayrıntılı sağlık taramasında aslanlardan birinin 2 yavruya gebe olduğu belirlendi. Doğumun 15 gün sonra gerçekleşmesi bekleniyor.
Suriye Halep Hayvanat Bahçesi’nden bugüne kadar Türkiye'ye 5 aslan, 2 ayı, 2 kaplan, 2 sırtlan, 2 Sibirya kurdunun nakledildiğini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu "Halep Hayvanat Bahçesinde zarar gören yaralı yaban hayvanlarının ülkemize nakil işlemi tamamlandı. Kurmuş olduğumuz rehabilitasyon merkezlerinde de bu yabani hayvanların tedavilerini yapacağız. Yaban hayvanlarının yaralarını saracağız. Nesli tehlike altında olan bu türleri koruma altına alarak, Dünya mirasımıza da sahip çıkmayı sürdürüyoruz" dedi 


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