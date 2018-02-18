Suriye’den atılan roket evin tavanını delip pencereden bahçeye düştü

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Suriye'den atılan bir roket Kilis'e bağlı Kocabeyli köyündeki bir eve isabet etti. Tavanı delip mutfak penceresinden bahçeye düşen roketin patlamadığı öğrenildi. Evin tavanından düşen beton parçalarının içerideki eşyalara zarar verdiği belirlenirken olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Aynı bölgeye 2 günde 7 roket düştü

Roketin düştüğü bölgeye giden jandarma ekipleri, çevrede önlem aldı. Ekiplerin çalışması sonucu roket evin bahçesinden kaldırıldı. Öte yandan son iki gün içerisinde aynı bölgeye 7 roketin düştüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şinasi İnan