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Suriye’den Kilis’e 3 roket atıldı

Suriye’de DEAŞ terör örgütü kontrolündeki bir bölgeden Kilis civarına yakın önce 2, sonra 1 adet roket atıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), roketin atıldığı mevzileri tespit ederek teröristlerle birlikte imha etti.

Suriyeden Kilise 3 roket atıldı

02 Ekim 2016 17:09
Suriye’den Kilis’e 3 roket atıldı - Tıkla İzle

TSK’dan yapılan açıklamaya göre, saat 15.40 sıralarında DEAŞ terör örgütü kontrolündeki bir bölgeden önce 2 adet, sonra da 1 adet atılan roket Kilis’e yakın yere düştü. Bölgede konuşlu olan ANTPQ-36 hedef tespit radarıyla roketin atıldığı bölge çok kısa bir sürede tespit edilirken, Kasrah bölgesinden atıldığı tespit edilen (muhtemelen KATYUŞA tipi) roket mevzilerine meşru müdafaa hakkı kapsamında sınırda konuşlu ateş destek vasıtalarıyla (20 adet ÇNRA mermisi ve 19 adet Fırtına obüsü mermisi) ateş açıldı ve söz konusu mevziler DEAŞ teröristleriyle beraber imha edildi.

Derya Yetim
 


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