Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi üzerinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangını gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan evde bulunan ve çıkan yangın sonrası dumandan etkilenen iki Suriyeli olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek