Olay, öğle saatlerinde Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası babasını kaybeden Suriyeli anne Hara Sıhniye, girdiği bunalım nedeniyle psikolojik tedavi görmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, bugün 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin bebek emzirme odasında oğlu Yusuf’u emziren anne Hara, daha sonra müşahede odasında gitti, burada ilaçların etkisiyle uyuyakaldı.

Bebeğe 5 saat güvenlik görevlileri baktı

Hastane görevlileri emzirme odasında buldukları ağlayan bebeğin annesini bulmak için anons yaptı. Bir süre sonra annesi bulunamayan Yusuf bebek için hastanenin güvenlik kameraları kontrol edilerek anne Hara Sıhniye’ye ulaşıldı. Yaklaşık 5 saat boyunca hastane personeli ve güvenlik görevlilerinin karnını doyurarak altını değiştirdikleri Yusuf bebek ise her şeyden habersiz etrafına gülücükler saçtı.

"Babam öldükten sonra psikolojik tedavi görmeye başladım"

Suriye'de yaşanan iç savaş sırasında babasını kaybettiğini belirten Suriyeli anne Hara Sıhniye, "Babamı kaybettikten sonra bazı rahatsızlıklar yaşadım. Daha sonra Türkiye’ye geldik burada da psikolojik tedavi görmeye başladım. Kullandığım bazı ağır ilaçlar var, bu ilaçlardan dolayı müşahede odasında uyuyakalmışım. Daha sonra hastane görevlileri geldiler, sağ olsunlar oğluma çok iyi bakmışlar" diye konuştu.

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç