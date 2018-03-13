Suriyeli anne kız cinayetinde sanığa ilk celsede ağırlaştırılmış müebbet

Üsküdar’da Suriyeli aktivist 60 yaşındaki Orouba Barakat ve gazeteci kızı 22 yaşındaki Halla Barakat’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Bereket, “kasten öldürme” suçundan 2 kez müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Bereket cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.

“Evlerine gittim, kimse kapıyı açmadı”

Duruşmada Suriye uyruklu 22 yaşındaki Ahmet Bereket’in savunması tercüman eşliğinde alındı. Bereket savunmasında, “Ben Bursa’da çalışıyordum. Yoğun bir şekilde çalıştığım için bayramda akrabalarımın yanına gelemedim, bayramdan sonra İstanbul Yenikapı’ya gemiyle geldim. Oradan otobüsle akrabalarım olan Orouba ve Halla Barakat’ın yanına gittim. Otobüse bindikten sonra evlerine gittim kapıyı çaldım kimse kapıyı açmadı” dedi.

“Kimseyi bulamayınca Bursa’ya döndüm”

Fatih’te bir lokantaya giderek yemek yediğini söyleyen sanık, “Daha sonra tekrar ölen akrabalarımın evine giderek kapısını çaldım, kapıyı açan olmayınca sahile gittim. Sabah 7-8’e kadar orada kaldım. Tekrar ölenlerin evine gittim. Kimseyi evde bulamayınca Bursa’ya döndüm” şeklinde konuştu.

“Olay günü maktülleri hiç görmedim”

Orouba Barakat’ın babasının amcasının kızı, Halla Barakat’ın ise onun kızı olduğunu söyleyen sanık, “Ölenlerle hiç karşılaşmadım. Ölen şahısları kesinlikle ben öldürmedim. Ben maktüllerle öldükleri gün hiç yüz yüze gelmedim kapıyı açmadılar çünkü, hiç görmedim. Aramızda herhangi bir husumet yoktur” ifadelerini kullandı.

“Benim tenim, onların tenine değmedi”

Mahkeme başkanının sanığa, maktül Orouba Barakat’ın sağ el işaret parmağında bulunan DNA profilinin kendisine ait olduğunun belirlendiğini söylemesi üzerine, sanık, “Ölenlerle hiç karşılaşmadım. Kesinlikle benim tenim onların tenine değmedi” şeklinde cevap verdi.

“Tercüman, ‘Ben öldürdüm dersen serbest kalırsın’ dedi”

Sanığa, Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, ‘Orouba ve Halla Barakat’ı ben öldürdüm, kabul ediyorum’ dediği hatırlatıldı. Bunun üzerine sanık, “Doğrudur öyle söyledim. Beni sorgu sırasında ufak bir odaya aldılar yanıma tercüman geldi. Bana, 'Ben öldürdüm, pişmanım dersen ya seni serbest bırakırlar ya da 1-2 yıl yatar çıkarsın. Ben öldürmedim dersen seni en kötü cezaevine gönderirler, işkence tarzı muamele görürsün, 10 yıl yatarsın' dedi. Tercüman bana böyle söyleyince inandım" dedi. Son sözü sorulan sanık, “Ben o eve gitmedim. Maktüllerin öldürülmesiyle benim bir alakam yoktur” ifadelerini kullandı.

Ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ahmet Bereket’i Halla Barakat’a yönelik eyleminden dolayı “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Bereket, Orouba Barakat’ı ise “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkum edildi.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Üsküdar'da 19 Eylül 2017 tarihinde Suriye'li aktivist Orouba Barakat ile ABD vatandaşı gazeteci kızı Halla Barakat'ın evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü anlatılmıştı.

Kamera kayıtlarına göre akrabaları olan Ahmet Bereket'in eve giriş ve çıkış görüntülerinin tespit edildiğinin vurgulandığı iddinamede, şüphelinin "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis ile cezalandırılması istenmişti.