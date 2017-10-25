Suriyeli baba ailesine kavuştu

Suriyeli 38 yaşındaki İymen Arnus, 3 yıl önce 8 çocuğundan 4’ü ile birlikte Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye geldi. 2 yıl İstanbul’da kaldıktan sonra Malatya’ya yerleşen Arnus, Suriye’de izlerini kaybettiği eşi Nur Arnus ile 4 çocuğunu bulmak için büyük çaba sarf etti.

Çaresizce ailesini arayan acılı baba İymen Arnus, 2 ay önce İHA kameralarına konuşmuş ve ailesine kavuşmak için yetkililerden yardım istemişti. İHA’nın haberinin ardından harekete geçen yetkililer Arnus'un eşi Nur Arnus ile 4 çocuğunu Suriye'nin İdlib kentinde buldu. Suriyeli aile güvenli bir şekilde ilk olarak Hatay'a, ardından ise Malatya'ya getirildi. 3 yıl aradan sonra yeniden ailesine kavuşan Arnus, eşi ve çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Dört çocuğu ve eşinden 3 yıldır haber alamadığını ve hayatlarından endişe ettiğini belirten Arnus, “Çok şükür elhamdülillah aileme kavuştum. Aileme kavuşmamda emeği geçen tüm yetkililere ve bizlerin sesini duyuran İhlas Haber Ajansı yetkililerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hasan Eryılmaz

