Diğer
Kategoriler

Suriyeli baba ailesine kavuştu

Savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli baba, kaybettiği eşi ve çocuklarına 3 yıl aradan sonra kavuştu.

Suriyeli baba ailesine kavuştu

25 Ekim 2017 10:50
Suriyeli baba ailesine kavuştu - Tıkla İzle

Suriyeli 38 yaşındaki İymen Arnus, 3 yıl önce 8 çocuğundan 4’ü ile birlikte Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye geldi. 2 yıl İstanbul’da kaldıktan sonra Malatya’ya yerleşen Arnus, Suriye’de izlerini kaybettiği eşi Nur Arnus ile 4 çocuğunu bulmak için büyük çaba sarf etti.

Çaresizce ailesini arayan acılı baba İymen Arnus, 2 ay önce İHA kameralarına konuşmuş ve ailesine kavuşmak için yetkililerden yardım istemişti. İHA’nın haberinin ardından harekete geçen yetkililer Arnus'un eşi Nur Arnus ile 4 çocuğunu Suriye'nin İdlib kentinde buldu. Suriyeli aile güvenli bir şekilde ilk olarak Hatay'a, ardından ise Malatya'ya getirildi. 3 yıl aradan sonra yeniden ailesine kavuşan Arnus, eşi ve çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Dört çocuğu ve eşinden 3 yıldır haber alamadığını ve hayatlarından endişe ettiğini belirten Arnus, “Çok şükür elhamdülillah aileme kavuştum. Aileme kavuşmamda emeği geçen tüm yetkililere ve bizlerin sesini duyuran İhlas Haber Ajansı yetkililerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Hasan Eryılmaz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç