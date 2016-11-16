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Suriyeli çocuk melodika çalarak para kazanıyor

Ülkesindeki savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Van’a yerleşen Suriyeli Fatma, sokaklarda melodika çalarak para kazanıyor.

Suriyeli çocuk melodika çalarak para kazanıyor

16 Kasım 2016 15:13
Suriyeli çocuk melodika çalarak para kazanıyor - Tıkla İzle

Suriye’deki savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Van’a gelen 8 yaşındaki Fatma, cadde ve sokaklarda melodika çalarak para kazanıyor. Babasının hasta olması nedeniyle eline aldığı melodika ile cadde ve sokaklarda müzik çalan minik Fatma, aile bütçesine katkı sağlıyor. Yaşıtları ve ebeveynleri dilencilik yaparken o elindeki melodika ile geç saatlere kadar müzik çalıyor.

Fatma, çok az öğrendiği Türkçe ile babasının hasta olduğunu belirterek, ailesinin geçimine katkı sunmak için bu işi yaptığını söyledi. 

Atilla İdiz


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