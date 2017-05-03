Suriyeli Çocuklar Futbol Ligi’nin şampiyonu belli oldu

Bayrampaşa Belediyesi tarafından Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin zararlı alışkanlıklar yerine spora yönelmelerini sağlamak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Suriyeli Çocuklar Futbol Ligi’nin final müsabakası gerçekleştirildi. Terazidere Spor Kompleksi'ndeki final maçını izlemeye Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Suriye Forum Derneği ve Suriyeli Eğitimciler Derneği yetkilileri ile Suriyeli futbolcular ve çok sayıda izleyici geldi. Törenin açılışında İstiklal Marşı ile Suriye’nin milli marşı okundu. Ardından 350 amatör futbolcunun 20 takım halinde katıldığı turnuvalarda başarı sağlayarak finale çıkmayı başaran iki takımın final maçı ise kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Maçı 2-0 yenerek turnuvanın şampiyonu olan takım ise Geleceğin Yıldızları Akademi oldu. Final maçının sonrasında Başkan Aydıner, başarılarından ötürü genç sporcuları tebrik etti. 2 aylık turnuvanın sonunda ilk üçe girmeyi başaran takımların oyuncuları ve teknik direktörlerine sertifika ve madalyalarını da Başkan Aydıner, takdim etti.

"Dünyaya Suriyeli yavrularımızın neler yapabileceğini gösterin diyoruz”

Turnuvalara ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduğunu ve gençlerin spor branşlarına yönelmeleri için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Burada futbol; dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin herkesi bir araya getiren, kucaklayan, dostluğu, kardeşliği, sevgiyi ve muhabbeti aşılayan kolektif bir düşüncedir. İstanbul’da 20 tane okulumuzun bütün futbolcu öğrencilerinin tamamıyla burada 2 ay boyunca muhteşem bir turnuva yaptık. Toplamda 350 öğrencimiz buraya iştirak etti. Bunlar hem eğitim öğrenimlerini yapıyorlar aynı zamanda da futbolu çok güzel bir şekilde oynuyorlar. Dün Suriye’de oynuyorlardı maalesef savaş münasebetiyle Suriye’de futbol oynayamadılar. Türkiye Cumhuriyeti olarak sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kucağımızı açtık, onları burada eğitiyoruz, öğretiyoruz. Yarın Suriye’de savaş bittiği andan itibarende oradaki Suriye milli takımında oynayın. Dünyaya Suriyeli yavrularımızın neler yapabileceğini gösterin diyoruz” şeklinde konuştu.

Hasibe Karadağ - Ufuk Kıvık



