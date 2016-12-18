Halep’in rejim tarafından ele geçirilmesiyle, çevre kentlerde yaşayan Suriyeliler de kendi imkanlarıyla Türkiye’ye geliyor. Kamyonetlerle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na getirilen Suriyelileri, insaniyet nöbeti tutan çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar karşılıyor. Çocuklara süt, çikolata, şeker gibi hediyeler verilirken, Türkiye vatandaşları ailelerin dertlerini dinleyip, eşyalarını taşımakta yardımcı oluyor. İnsaniyet nöbetçilerinden Arzu Işık, 3 gündür burada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“İnsanların sessiz kalması, içler acısı. Çoğu hazırlıksız geliyor, hiçbir şeyleri yok ki. Çocuklara çikolata verirken gözlerindeki sevinci görmelisiniz. Her şeye ihtiyaçları var. Savaşta onlar sadece canlarını kurtarabiliyorlar. Ne alabilirler ki yanlarına?”

Öte yandan, Halep’ten Türkiye’ye getirilen yaralı sayısının ise 123 olduğu bildirilirken, AFAD’ın çadır yüklü 7 tırının Halep’e doğru hareket ettiği öğrenildi.

İnsaniyet nöbetçilerinin sınır kapısı önünde bekleyişi sürüyor.