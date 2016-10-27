Suriye'de yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaş çocukların hayatını alt üst etmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Beşar Esad güçlerinin Halep'e bomba atması sonucu annesi Fatma El Alavi'yi kaybeden kendisi de yaralanan 7 yaşındaki Emine El Alavi. Yaralanan kız çocuğu olaydan hemen sonra Suriye'de ilk müdahale yapıldıktan sonra Hatay'a oradan da babası Ahmet El Alavi ile birlikte Adana'ya getirildi. Kız çocuğu hastanede bir süre tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Ancak baba çocuğa kalacağı steril bir ortam hazırlayamadığı için çocuk yeniden rahatsızlandı. Bunun üzerine baba Suriyelilerin muayene edildiği Adana Devlet Hastanesi'ne getirdi. Kızını yatağı ve yorganıyla birlikte getiren baba doktor tarafından Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Baba kızını kucağına alarak sevk edildiği hastaneye geldi. Burada kız çocuğuna hemen müdahale edilerek hastaneye yatırıldı. Çocuk cerrahisi ve ortopedi bölümünün kontrolünde olan kız çocuğunun sağlık durumu iyi. Hastane Başhekim yardımcısı Zahide Yazar, “Kızımız yaralanmış. Antakya’da da ilk müdahalesi yapılmış. Bağırsaklarında yaralanması var. Çocuk cerrahımız müdahale etti. Kolonoskopisi var. Sol bacağında kırığı var. Platini var. Yanlış kaynamış zannederim daha önce de Suriye’de de bir işlemler görmüş. Ama devletimizin güvencesi altında Adana Kamu Hastaneler Birliğine bağlı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde bakımı yapılıyor. Bir sıkıntısı kalmadı. İnşallah devletimizin desteği ile taburcu olup gidecek bu kızımız" dedi.

Emine El Alavi ise iyi olduğunu, olayı hatırlamadığını belirterek, "Bomba düştükten sonra hatırlamıyorum. 4 kardeşim var onlar da evdeydi ama ben yaralandım. Onlar amcamın yanında Suriye'de kaldı. Türk doktorlarından çok memnunum" diye konuştu.

Yaralı kıza tercümanlık yapan şahıs ise olayın nasıl olduğunu anlattı.

Fatih Keçe