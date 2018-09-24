Suriyeli esnaflara uygulanan sosyal deney duygulandırdı

Şanlıurfa'da bir grup üniversite öğrencisi, kurdukları dernek kapsamında sosyal hayatta insanların tepkisini ölçmek, İslam dininin insanlar üzerindeki etkisini görmek ve Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlendirmek adına çeşitli faaliyetler ve sosyal deneylerle çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerin son olarak Suriyeli esnaflar üzerinde uyguladığı sosyal deney duygulandırdı. Deneyde, kentte Suriyeli esnafların açmış olduğu iş yerlerine giden bir Türk genç, karnının aç olduğunu belirterek, “Abi karnım aç, Allah rızası için biraz yemek verebilir misiniz” diyerek yiyecek bir şeyler istiyor. Duruma kayıtsız kalmayan Suriyeli iş yeri sahipleri ise karnı aç olan gence yiyecek ısmarlıyor. Birçok esnafın yardımcı olduğu üniversiteli öğrenci, daha sonra sosyal deney yaptıklarını belirtti. Renkli görüntülerin yaşandığı deneyde, Suriyeli esnaflarla kucaklaşan Türk öğrenci, Müslümanlar arasında kardeşlik bağını güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, önyargıları yıkmaya çalıştıklarını belirtti.

“Suriyelilere yönelik önyargıları yıkmak istiyoruz”

Sosyal deneyi gerçekleştiren üniversite öğrencilerinden Ahmet Kurt, “Mavera Kültür Derneği'nde aktif bir şekilde hizmet veriyorum. Haftanın 5 günü çalışmalar yapıyoruz. Öğrenciyim. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Son zamanlarda Türkiye'de ve Şanlıurfa'daki Suriyelilere yönelik ciddi bir şekilde önyargı var. İnsanların genelleme hastalığından dolayı bir çalışma yapmaya karar verdik. Mesela Suriyelilerde 1-2 yanlış yapan adam var, bu adamlardan dolayı bütün Suriyelileri kötü bilip, onlara yönelik bir algı oluşturuluyor. Biz de bu algı ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu görmek için sosyal deney yaptık. ‘Suriyeliler nasıl insanlar' diye görmek istedik. Biz işin daha çok Müslümanlık boyutuna bakmak istedik. Ne kadar Müslümanız, Müslümanın bu işteki rolü nedir. Gerçekten Müslümansak bu iş çözülecek. Suriyeliler dediler biz Müslümanız hepimiz kardeşiz, bu şekilde bize olumlu tepkiler verdiler. Sosyal deneyde gerçekten olumlu bir şekilde gerçekleşti. Halkın tepkisi gerçekten iyiydi” diye konuştu.

Bekir Basmacı - Sinan Özdemir