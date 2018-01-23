Suriyeli mülteciler Afrin’de savaşmak için askerlik şubesine başvurdu

Suruç ilçesindeki çadırkentte kalan yaklaşık 70 Suriyeli mülteci, Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Şanlıurfa Askerlik Şubesine gitti. Suriyeliler, Zeytin Dalı yazılı kağıtlarla terör örgütü YPG/PYD aleyhinde sloganlar attı.

"Türkiye’ye destek için buradayız"

Harekatta savaşmak için askerilik şubesinin önüne gelen Suriyeli mültecilerden Osman Vaiz, ”Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. O olmasaydı bizim halimiz perişan olurdu. Namusumuzu kurtardı, bize çok yardımları oldu. Allah Türkiye hükumetinden razı olsun. Türkiye olmasaydı DEAŞ/PYD bizi öldürürdü. Türkiye Devleti bize yardım etti. Biz de Türkiye'ye destek vermek istiyoruz” dedi.

"Savaşmaya hazırız"

Mültecilerden Ali İbrahim ise savaşmaya hazır olduklarını ifade ederek, "Biz buradayız ve çok memnunuz Türkiye’den. Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Türkiye’ye destek için buradayız, savaşmaya da hazırız” ifadelerini kullandı.

"70 kişi bize dilekçe verdi"

Çadırkent Birim Amirliğinde çalışan Ahmet Demir ise "Türkiye’ye tamamen destek veriyorlar. Özellikle Afrin operasyonunda gerekirse biz de savaşmaya gideriz, bizim tek sığındığımız devlet Türkiye Cumhuriyetidir, diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok destek veriyorlar ve 70 kişi dilekçe verdi. Gerektiğinde savaşa gideriz, maddi manevi her zaman Türkiye’nin yanındayız diyorlar” diye konuştu.

Ahmet Kaya