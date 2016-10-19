Suriye’de iç kargaşanın ve savaşın 6. yılına girmesine karşın barış ve huzurun gelmediği ülkeden kaçarak Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitimde kaybolan yıllarının giderilmesi için Akıl Projesi uygulanmaya başlandı. Bilim adamlarının görüşleri alınarak, dünyada kriz bölgelerinde uygulanabilecek bir sistem ile 13-17 yaşları arasındaki öğrenciler arasında eğitimcilerin yaptığı çalışma ile özel sınıflar oluşturuldu. Hızlandırılmış eğitim ile 12 yılda bitirilmesi gereken eğitim 4 yıl içerisinde bitiriliyor. Öğrencilerin yaşları ve Suriye’de gördükleri eğitim tek tek incelenerek, ders yüklemesi yapılıyor. Uzmanlar tarafından ilk kez uygulanan bu sistem Sultan Abdulhamid Han Akıl Eğitim Merkezinde uygulanıyor.

Eğitim Geliştirme Derneği Müdürü Safia Olabi, Suriye’den savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitimlerini tamamlaması için Akıl Projesini devreye koyduklarını ifade ederek, “Bilim adamları ile birlikte çalışarak hazırladığımız bu proje ile özel hızlandırılmış bir programla 12 yıllık okulları 4 yılda bitirebiliyorlar. 13-17 yaşlarındaki öğrenciler eğitimde kaybolan yıllarını telefi etme imkanı buluyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı kriz yaşanın bölgelerde uygulanabilir” diye konuştu.

Okul öğrencilerinden Sidra Al İsa, Halep’ten savaştan kaçarak Kilis’e geldiklerini ifade ederek, “Suriye'de 7. Sınıf öğrencisiydim. Okuldan doğal olarak koptum, Akıl Projesi uygulandığını duyunca hemen Sultan Abdulhamid Han Akıl Eğitim Merkezi’ne yazıldım. Derslerime devam ediyorum. Öğretmenlerimize ve bize bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ederim” dedi.

Okulun öğrencilerinden Nur Kaddor da Akıl Projesi sayesinde yarım kalan eğitimine devam ettiğini ifade ederek, “Derslerime çok çalışarak, doktor olmak istiyorum. Bu projeyi hayata geçiren, bizlere yardım eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bir diğer öğrenci Mohamad Harun ise 14 yaşında olduğunu ve 3 yıldır okuldan koptuğunu ifade ederek, “Akıl Projesini duyduğum zaman hemen gelerek kayıt yaptırdım. Bir yıldan beri derslere devam ediyorum. Kaybettiğim 3 yılık eğitimi bir yıl içerisinde yeniden kazandım. Okumak güzel şey, yarım kalan eğitimime devam ediyorum” dedi.

Öğrenci Mohamad Hatib de 3 yıl eğitimden koptuğunu, Akıl Projesine kayıt olarak kayıp yıllarını yeniden kazanmaya başladığını, projeyi hazırlayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.



Mehmet Ali Dağ

