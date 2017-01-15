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Suriyeli şahıs öldürüp yol kenarına atıldı

Gaziantep’te yol kenarında tabanca ile öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Yol kenarına atılan şahsın, cep telefonundaki yazılımdan Suriyeli olduğu belirlendi.

Suriyeli şahıs öldürüp yol kenarına atıldı

15 Ocak 2017 11:39

Edinilen bilgiye göre, Güneykent Mahallesi 306 cadde üzerinde yol kenarında hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık yerde kanlar içinde yol kenarına atılan ve hareketsiz yatan şahsın öldüğünü tespit etti. Ekipler ilk aramalarında şahsın üzerinde kimlik bulamadı. Şahsın cep telefonunda Arapça yazılım olduğunu fark eden ekipler, şahsın Suriyeli olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmada şahsın Ali Hanadani olduğunu belirledi. 37 yaşındaki Hanadani’nin Suriyeli olduğu ve Halep doğumlu olduğu öğrenildi. Başından tabanca ile vurulmuş olduğu iddia edilen şahsın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

Mehmet Bulut
 

Etiketler: Suriye


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