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Suriyeli sığınmacı 3 çocuk şofbenden zehirlendi

Yozgat’ta Suriyeli sığınmacı 3 kardeş, şofbenden sızan gazdan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan durumu ağır olan 2’si Kayseri’ye sevk edildi.


21 Ekim 2016 20:35

Olay, Yozgat Karatepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli sığınmacı ailenin 14 yaşındaki kızları İsra Ahmet, 10 Yaşındaki Şeyma Ahmet ve 5 yaşındaki Yusuf Ahmet, banyodaki şofben sızan gazdan zehirlendi. Dışarıdan geldiğinde çocuklarının zehirlendiğini fark eden baba Ahmet Salih, 112 Acil Servisi aradı. Eve gelen sağlık ekipleri çocukları Yozgat Devlet Hastanesi çocuk servisine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumları ağır olan İsra ve Yusuf Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edilirken, Şeyma’nın tedavisi Yozgat Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Baba Ahmet Salih, kendisini evden aradıklarını belirterek, “Eve geldiğimde çocuklarımın zehirlendiğini anladım. Daha sonra 112 Acil Servis’i aradım. Ambulans da hemen eve geldi. Allah razı olsun onlardan. Çocuklarım banyo yapıyordu ve şofbenden sızan gazdan zehirlenmişler” dedi. 

Ömer Ertuğrul
 

Etiketler: zehirlenme


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