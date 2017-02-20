Bu sabah Değirmendere’deki iş yerine gitmeyen Ramzi Sabounı’ye ulaşamayan iş yerindeki arkadaşları kendisine telefonla ulaşamayınca Kocaeli’nde bulunan ailesini aradı. Ailesinin de kendisine ulaşamadığı haberini alan mesai arkadaşları bu defa Toklu Mahallesi Doğuş Sokak’ta bulunan evine gitti.

Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan iş arkadaşları hemen polis ekiplerini aramalarının ardından eve girildi. Odada kanepede oturur vaziyette televizyonun başında hareketsiz bulunan Sabouni’ye olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil ekipleri müdahale etti. Yapılan muayene sonucu Sabouni’nin öldüğü belirlenirken, vücunda yapılan muayenede herhangi kesici alet veya darp izine rastlanmadı.

Savcının incelemesinin ardından Sabouni’nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, şahsın yaklaşık 6 sene önce Türkiye geldiği ve 1 yıldır da Trabzon’da bir otomotiv firmasında teknisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

Bekir Koca

