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Suriyeli Türkmenler için 'Ahbap olalım' projesi

Sosyal medya üzerinden kurulan Anadolu Halkları Barış Platformu (AHBAP) tarafından Gaziantep’te bulunan Suriyeli Türkmen ailelere gıda yardımında bulundu.

Suriyeli Türkmenler için Ahbap olalım projesi

31 Temmuz 2017 11:32
Suriyeli Türkmenler için 'Ahbap olalım' projesi - Tıkla İzle

Rock müziğin sevilen isimlerinden Haluk Levent'in sosyal medya üzerinden başlatmış olduğu ve tamamen gönüllülük esasına dayanan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan AHBAP'nun Adana ve Gaziantep ekipleri Gaziantep’te yaşayan yardıma muhtaç Suriyeli Türkmen aileleri tespit ederek, gıda yardımında bulundu.
Yardım kampanyasının AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent’in çağrısı üzerine başladığını belirten AHBAP Adana Başkanı Özer Ünal, "Adana İl Başkanlığı olarak Türkmenlere "AHBAP olalım" hastag’i ile twitter üzerinden örgütlendik. Ve bir kampanya başlattık. Bu kampanya çerçevesinden Türkiye’nin her yerinden belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel şahıslar bu kampanyaya katıldılar. Bu kampanyamızın ana sponsorları, Adana Büyükşehir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi ve Çukurova Belediyesidir. Belediye başkanlarımıza ve çalışanlara ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

500 Türkmen aileye yardım

Platformun sosyal medya üzerinden Gaziantep'te ulaştığı toplam 500 aileye yardım ettiğini belirten AHBAP Gaziantep Başkanı Murat Keser ise "Bu proje Gaziantep ile Adana’nın ortak projesi. 81 ilden yardımlar geliyor. Sayın Genel Başkanımız Haluk Levent’in çağrısı ile birlikte Adana temsilcilikleri ile koordineli bir şekilde çalıştık. Tüm ailelerin tamamen ihtiyaçlarını karşılayamasak da olabildiğince ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz" dedi. 

Abdülkadir Güneş


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