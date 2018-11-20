Suriyeliler halay çekerek ülkelerine gitti

Savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bir daha Türkiye'ye dönmemek üzere ülkelerine kesin dönüş yaparken, 3 yıldır ülkesine dönenlerin sayısı 300 bini buldu.

8 yıldır Esad rejimi, terör örgütleri DEAŞ ile PYD'nin saldırıları sonucu Suriye'den kaçarak güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bazıları, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı şehirlere gidiyor. Güvenliğin sağlandığı bölgelere 3 yıldır 300 bin kişi kesin dönüş yaparken, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden gidenlerin sayısı 90 bini buldu.

Son olarak Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Kilis'e gelen 400 Suriyeli de ülkelerine kesin dönüş yaptı. Suriyeliler, davul eşliğinde halaylar çekerek Suriye'nin Halep kentine bağlı Münbiç ilçesine gitti.

Kesin dönüş için Kilis'e gelen Suriyeliler Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geri gönderme merkezine kayıt yaptırıyor. Suriyeliler, Kilis Valiliğinin tahsis ettiği minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine dönüyor. Günde 100 ila bin Suriyelinin ülkesine kesin dönüş yaptığı bildirildi. Suriyelilerin ülkelerine gidişleri Cumartesi ve Pazar günleri hariç haftanın 5 günü sürüyor.

Mehmet Ali Dağ