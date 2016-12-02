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Suriyeliler nüfus müdürlüğüne akın etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılacak yardımlardan yararlanmak isteyen Suriyeliler, ikametgah belgesi almak için nüfus müdürlüğüne akın edince izdiham yaşandı.


02 Aralık 2016 10:53

İskenderun Nüfus Müdürlüğü önünde toplanan Suriyeliler, işlemlerini yaptırabilmek için kuyruk oluşturdu. Zaman zaman izdiham yaşanırken, nüfus müdürlüğü personelleri Türkçe bilmeyen Suriyeliler ile iletişim kurmak için yoğun çaba sarf ettiler. Gerekli evraklarını nüfus müdürlüğüne teslim eden Suriyeliler yaptıkları açıklamalarda nakdi yardım yapılacağını, o yüzden evraklarını nüfus müdürlüğüne teslim ettiklerini ve ikametgah belgesi aldıklarını anlattı.

İskenderun Nüfus Müdürlüğü önündeki ve içerideki Suriyeliler izdihama neden olunca, polis ekipleri de olumsuz herhangi bir durumun yaşanmaması ve nüfus müdürlüğü personellerinin rahat çalışabilmesi için önlem aldı.

Yoğun kalabalıktan dolayı nüfus müdürlüğüne gelen Türk vatandaşları da kalabalığı görüp kendi işlemlerini yapamadıkları konusunda dert yakındılar.
Hafta başından beri devam eden işlemlerinin daha ne kadar süreceği ise bilinmiyor. 

Mustafa Mert
 

Etiketler: nüfus müdürlüğü


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