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Suriyeliler sınırda YPG’yi protesto etti

Ülkelerindeki iç savaştan dolayı Türkiye’ye gelerek Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yerleşen Suriyeliler, ellerinde Türk ve Suriye bayraklarıyla sınırda YPG terör örgütünü protesto etti.

Suriyeliler sınırda YPGyi protesto etti

20 Ocak 2018 14:38

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırda toplanan Suriyeliler, Türkiye’nin Afrin operasyonuna destek vererek Telabyad ve Rakka’yı kontrolünde tutan YPG terör örgütünü protesto etti. Suriye ve Türk bayraklarıyla birlikte döviz taşıyan kalabalık "PYD ve YPG’yi Suriye istemiyoruz”, “PYD Telabyad ve Rakka’dan defol”, “Türkiye ve Suriye halkları kardeştir”, “Erdoğan kanımız camınız seninle” ve “Ey küfür milleti Erdoğan size yeter" sloganları atarak YPG terör örgütünün yanı sıra Telabyad ile Türkiye sınırına bin terörist yerleştirdiği iddia edilen ABD’yi de protesto etti.

ABD VE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Gösteriler sonrası bir açıklaması yapan Suriyeliler, Türkiye’ye Afrin operasyonunda destek verdiklerini, ABD ve terör örgütü YPG’yi ise Telabyad ve Rakka’da istemediklerini belirtti.

Gösteride basın açıklamasını okuyan Ahmed El Baggari, "Biz Suriye’de hiçbir gücü kabul etmiyoruz. Ne Suriye Demokratik Güçler, ne PYD, ne YPG, hiç kimseyi kabul etmiyoruz. Biz Suriye halkının kendi kaderini belirlemesini istiyoruz. Herkes elini Suriye’nin üzerinden çeksin” ifadelerine yer verdi.

“ERDOĞAN SEN BİZİM CANIMIZSIN” SLOGANLARI

Gösteride Suriyeliler tarafından açılan dövizlerde "Teşekkürler Türkiye,Biz hepimiz biriz”, “Suriye özgürdür özgür kalacak”, “Erdoğan sen bizim canımızsın”, “Özgürlük meşalesi Suriye’de bizimle yanacak" ifadeleri yer aldı.

Akçakale Gümrük Kapısı önündeki Bayraklı Kavşakta düzenlenen gösteri ilçe emniyet mensuplarının aldığı güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirildi. Göstericiler basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.

Mehmet Dikeç

 

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