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Suriyelilere vatandaşlık verilmesi şartları neler?

Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı. Peki Suriyelilere vatandaşlık verilmesi şartları neler? Vali Vasip Şahin, Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandığını açıkladı. İşte detaylar…

Suriyelilere vatandaşlık verilmesi şartları neler?

23 Şubat 2017 11:28

Suriyelilere vatandaşlık veriliyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara’ya gönderildiğini açıkladı. Peki Suriyelilere vatandaşlık verilmesi şartları neler merak ediliyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara’ya gönderildiğini açıkladı.

SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMESİ ŞARTLARI NELER?

Suriyeliler vatandaşlığa peyderpey alınacak. İlk etapta aranan mesleki nitelikler göz önünde bulundurularak 30-40 bin kişi vatandaşlığa geçecek.

Toplamda 300 bin kişinin Türk vatandaşı olması hedefleniyor. Varsa, bu kişilerin Türkiye’deki aile fertleri de vatandaşlık hakkı kazanmış olacak.

Vatandaşlığa geçenler 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde oy kullanamayacak.

Mevcut hükümlere göre, vatandaşlık hakkı için yabancıların Türkiye’de 5 yıl kalmış olmaları gerekiyor. 5 yıldan az süre Türkiye’de olan Suriyelilerin de vatandaş olabilmesi için düzenleme yapılabilir.

Etiketler: suriyelilere vatandaşlık


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