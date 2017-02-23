Suriyelilere vatandaşlık veriliyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara’ya gönderildiğini açıkladı. Peki Suriyelilere vatandaşlık verilmesi şartları neler merak ediliyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını söyleyerek, 2 bin kişi hakkında dosyanın hazırlanarak Ankara’ya gönderildiğini açıkladı.

SURİYELİLERE VATANDAŞLIK VERİLMESİ ŞARTLARI NELER?

Suriyeliler vatandaşlığa peyderpey alınacak. İlk etapta aranan mesleki nitelikler göz önünde bulundurularak 30-40 bin kişi vatandaşlığa geçecek.

Toplamda 300 bin kişinin Türk vatandaşı olması hedefleniyor. Varsa, bu kişilerin Türkiye’deki aile fertleri de vatandaşlık hakkı kazanmış olacak.

Vatandaşlığa geçenler 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde oy kullanamayacak.

Mevcut hükümlere göre, vatandaşlık hakkı için yabancıların Türkiye’de 5 yıl kalmış olmaları gerekiyor. 5 yıldan az süre Türkiye’de olan Suriyelilerin de vatandaş olabilmesi için düzenleme yapılabilir.