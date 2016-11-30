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Suriyelilere yönelik algı ve tutumlar

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Suriyelilere yönelik algı ve tutumları araştırdı.

Suriyelilere yönelik algı ve tutumlar

30 Kasım 2016 09:37

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (TEAM) tarafından University of Kent işbirliğiyle yürütülen ve British Academy Newton Fund tarafından desteklenen “Suriyelilere Karşı Algı ve Tutumlar” konulu araştırmanın sonuçları, yarın Ankara Üniversitesi ATAUM Konferans Salonunda yapılacak toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.

Türkiye’de yerel nüfusun 5 yıldır birlikte yaşadığı Suriyelilere karşı algı ve tutumlarını saptamaya yönelik olarak, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca çoklu yöntem kullanarak yapılan araştırma, “karşılıklı barışçıl koşullar nasıl sağlanır?”, “olumsuz koşullar nereden kaynaklanıyor?”, “geleceğe nasıl bakmalıyız?” gibi sorulara yanıt vermeyi ve konuya ilişkin politika önerileri belirlemeyi amaçlıyor.

Beraber yaşama alışkanlığının geliştirilebilmesi için uygulanması gereken politikaların belirlenmesinde sorunların doğru analizinin önemine inanarak yola çıkılan çalışmanın saha araştırması İstanbul’da yürütüldü. Projenin bir ayağı İstanbul’da yaşayanların Suriyelilere yönelik algısını anlamaya yönelik yapılan anket, odak grup ve derinlemesine mülakat çalışmalarını kapsıyor. Sahada Suriyeliler ile çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel ve merkezi yönetim yetkilileri ile yapılan görüşmelerle yaşanan sorunların tespiti projenin bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. Projenin üçüncü ayağını ise ana akım medyada Suriyelilerle ilgili yapılan haberlerin analizi oluşturuyor.
 

Etiketler: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Suriyeliler


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